Boom di visitatori a Villa Bertelli: 3500 da gennaio a settembre 2019

FORTE DEI MARMI – Villa Bertelli sempre più punto di riferimento per la cultura e lo svago in Versilia. Il bilancio di fine anno sui dati delle presenze agli eventi, al di fuori del cartellone estivo, è incoraggiante e vede sempre più interesse verso le numerose proposte, quotidianamente offerte negli spazi interni ed esterni della struttura. Cifre alla mano, dal 1 gennaio al 30 settembre 2019, sono stati circa 2.400 gli spettatori ai concerti svolti sia nel Giardino d’Inverno, che nella Sala Ferrario e 1.100 quelli a tutti gli altri appuntamenti promossi, dalla rassegna Scrivere il cibo, alle presentazioni di libri, agli incontri sull’arte, fino a quelli a corredo della mostra Burri Morandi e altri amici.

La passione per l’arte di Leone Piccioni. Un’eterogenea offerta, in grado di soddisfare i gusti più diversi e di fidelizzare i visitatori, che quotidianamente frequentano le varie aree della Villa. In crescita costante anche il pubblico social, che viaggia verso i 12.000 followers per la pagina Facebook e oltre i 1.100 per quella Instagram. Per le prossime settimane, il calendario degli eventi è gremito di appuntamenti, anche in vista delle imminenti festività natalizie, che porteranno nel Giardino d’Inverno e in Sala Ferrario musicisti, cantanti lirici e pop, jazzisti, scrittori, studiosi e artigiani al top, in un turbinio di proposte, tutte di squisito pregio.

“E’ per noi motivo di soddisfazione vedere apprezzati gli sforzi per organizzare manifestazioni interessanti e in grado di attirare un pubblico numeroso – ha dichiarato il presidente della Villa Ermindo Tucci- sarà nostro dovere, ma anche una gioia, portare avanti questo programma, consapevoli dell’importanza dell’impegno preso nei confronti dei nostri graditissimi ospiti. Tutti gli appuntamenti sono visibili sul sito e sulle nostre pagine social e la Villa è aperta ogni giorno per un confronto diretto con i suoi visitatori