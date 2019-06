Boom di partecipanti nelle gare di Bridge di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Al richiamo del loro sport preferito (il Bridge è riconosciuto come disciplina sportiva dal CONI) e dell’intramontabile fascino della Versilia hanno risposto 726 giocatori: un numero inatteso, ma ottimamente gestito dall’organizzazione, sia dal punto di vista ricettivo che logistico. Federazione Italiana Gioco Bridge e comune di Forte dei Marmi sono stati partner strategici nell’organizzazione del Festival Over 61, manifestazione clou dell’estate bridgistica italiana. L’evento comprende più Campionati nazionali, riservati ai giocatori nati dal 1958 in avanti. I tavoli verdi sono stati allestiti al Palazzetto dello Sport.

Questa è stata la diciottesima edizione del Festival, organizzato inizialmente a Salsomaggiore Terme e poi per diversi anni a Riccione, fino a trasferirsi quest’anno a Forte dei Marmi. Completamente smentite tutte le preoccupazioni della prima ora, dovute al cambiamento geografico, oltre che di sede: convenzioni alberghiere e balneari per giocatori e loro familiari, servizio navetta gratuito a disposizione dei partecipanti e infrastruttura tecnologica efficiente e appositamente adeguata alle necessità federali hanno pienamente soddisfatto le aspettative. La Federazione Italiana Gioco Bridge ringrazia il comune di Forte dei Marmi e in particolare Graziella Polacci, vice sindaco, Paolo Corchia, presidente dell’Unione albergatori e Daniela Broch, vice presidente del centro commerciale naturale, per la proattiva collaborazione nell’organizzazione. Ringrazia inoltre Vasco Franceschi per aver assicurato la sicurezza di tutti i giocatori, garantendo, grazie a un certosino lavoro di coordinamento delle Associazioni d’assistenza sanitaria locali, la disponibilità di un presidio d’emergenza per tutta la durata delle gare.

Tornano da Forte dei Marmi con la medaglia d’oro e l’onore di un titolo italiano:

Antonio Bonifacio, Francesco Giannotti, Isabella Mugnai e Francesca Paglianti,

vincitori del Campionato a squadre Miste

Marina Calzoni e Gabriele Gavelli,

vincitori del Campionato a coppie Miste

Bruno Carzaniga,

vincitore del Campionato individuale

Giancarlo Astore e Luigi Ligambi,

vincitori del Campionato a coppie Open

Michela Bracci e Mirella Maria Parelli,

vincitrici del Campionato a coppie Femminili

Gaetano Mele, Enza Rossano, Paolo Uggeri e Antonio Vivaldi,

vincitori del Campionato a squadre Open

Oriella Dessy Ghelli e Luciano Crezzini sono stati incoronati, rispettivamente, “Lady” e “Mister” Over 61, per aver conquistato più punti nella classifica cumulata delle gare del Festival.

Durante la settimana di gara, a margine del Festival Over 61, si è anche disputato un torneo di beneficenza aperto a tutti i giocatori senza vincoli d’età. Questa competizione è stata vinta da Michele Cammarata e Marco Monti.