Boom di iscrizioni al corso di autodifesa per le donne dell’associazione “La Bussola”

LUCCA – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre u.s., si sono aperte le iscrizioni al corso di autodifesa, che si terrà presso la palestra della scuola secondaria “E. Pea” a Porcari, dal 7 gennaio al 26 maggio 2020. Erano disponibili 26 posti, ma dopo poche ore sono pervenute all’associazione oltre 30 richieste.

<<Eravamo sicuri che ci sarebbe stata una grande affluenza – commenta Barbara Pisani, presidente dell’associazione “LA BUSSOLA” – un corso di autodifesa è una novità per il nostro territorio. Non solo, quello da noi pensato è un corso che unisce due dimensioni fondamentali, quella tecnica e quella psicologica, inoltre il supporto legale, sarà utile ad analizzare ulteriori aspetti giuridici, e tutto questo ha attratto molte donne che ci hanno contattato. Insomma, sebbene pioniere sotto molti punti di vista, si tratta di un corso di 5 mesi per un numero di 20 lezioni complessive, che aspira ad affrontare l’argomento nel modo più completo possibile.

Infine, abbiamo fortemente voluto un corso completamente gratuito, perché fosse veramente accessibile a tutti.

Nonostante abbiamo esteso il numero dei posti disponibili a 30 e non ci siano più posti liberi, stiamo continuando a raccogliere richieste in una sorta di “lista d’attesa” che è propedeutica alla realizzazione di un ulteriore corso.

Ci hanno contattato donne di tutte le età, manifestando il forte desiderio di poter partecipare, non solo da Porcari, ma anche da Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, Lucca e perfino dalla Versilia. Ho risposto personalmente a tutte le richieste e continuerò a farlo, per cercare di venire incontro alle esigenze di ognuna. Ci stiamo già adoperando per organizzare un secondo corso, ovviamente auspicando che altre realtà del territorio possano sostenerci in questa iniziativa>>.