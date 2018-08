Bonturi (Pd): ‘Ci rallegriamo per l’epilogo del Leone XII’

LUCCA – La scuola dell’infanzia paritaria Leone XII ha finalmente una nuova sede adeguata e funzionale: come amministratori non possiamo che rallegrarci per una soluzione che salvaguarda un servizio apprezzato da tante famiglie lucchesi oltre a numerosi posti di lavoro.

Un ringraziamento sentito lo si deve alla dirigente dell’istituto comprensivo Lucca centro e al personale della scuola Il Girasole per la disponibilità e la generosità dimostrate, che hanno consentito di venire a capo di una vicenda complessa.

Come è stato ampiamente riconosciuto dai rappresentanti dei genitori e dell’istituto, il ruolo dell’amministrazione Tambellini è risultato decisivo per l’individuazione e la concretizzazione di una sede alternativa a quella del complesso di S. Nicolao, non più utilizzabile dopo i rilievi che ne hanno messo in luce i problemi statici.

La buona notizia, che ovviamente occupa il primo posto per importanza, non ci fa però venir meno in una riflessione critica su come tutta questa vicenda sia stata utilizzata in modo cinico e irresponsabile dall’opposizione, che non ha risparmiato di strumentalizzare genitori e bambini per dare addosso all’amministrazione comunale, per suo conto da subito impegnata nella ricerca di una sistemazione valida per la Leone XII.

Da parte nostra, sia come giunta che come consiglieri di maggioranza, ci siamo messi in ogni momento a disposizione nell’interlocuzione con la scuola e i suoi rappresentanti con l’obiettivo di agevolare ogni possibile soluzione, nella consapevolezza che trattandosi di un istituto a conduzione privata, seppure parificato, le nostre possibilità di intervento sarebbero state limitate.

Le minoranze invece non hanno perso occasione per screditare questo lavoro che necessitava di attenzione e riservatezza, inscenando nell’ambito di un consiglio straordinario convocato ad hoc plateali quanto inutili manifestazioni di attacco gratuito nei confronti dei consiglieri di maggioranza, della giunta e del sindaco, salvo poi non essere in grado di portare un contributo davvero utile alla risoluzione della questione.

Ora che la vicenda si è conclusa felicemente abbiamo la dimostrazione che la serietà e l’impegno pagano sempre in termini di risultati concreti, un po’ meno invece la propaganda e la spregiudicatezza di chi è interessato solo a fomentare il malcontento e la sfiducia nella cosa pubblica a fine elettoralistici.

Renato Bonturi, capogruppo Partito Democratico Consiglio comunale di Lucca