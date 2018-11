Bonturi, Cantini e Bianucci replicano alle dichiarazioni di Santini sul Consiglio Comunale

Le discussioni di provvedimenti di provenienza nazionale, così come di argomenti di carattere generale, possono essere utili: d’altronde il Consiglio comunale è una sede politica oltre che deliberativa. Ma si deve ogni volta avere la capacità di parlare alla Città e alle esigenze di un dibattito locale maturo e costruttivo e soprattutto essere in grado di collocarsi all’interno di limiti temporali ed espressivi che non travalichino il buon senso e il rispetto reciproco.

Su questo pensiamo che debba esservi una presa di coscienza di tutto il Consiglio e non uno scaricabarile o l’ennesimo gioco delle parti tra maggioranza e minoranza. Che l’organo consiliare funzioni bene e sia in grado di produrre scelte utili o discussioni interessanti e costruttive per la città è interesse di tutti. Per questo è importante far valere il senso di responsabilità derivante dall’appartenere a questo consesso, rispettando le regole previste dagli atti preposti al funzionamento del Consiglio ma anche dandoci un codice di condotta che valorizzi e non squalifichi il nostro operato, riconducendolo a modi e tempi di lavoro funzionali, non estenuanti e comprensibili all’esterno>>.

Renato Bonturi, capogruppo Pd

Claudio Cantini, capogruppo Lucca civica

Daniele Bianucci, capogruppo Sinistra con Tambellini