Bonifica della discarica abusiva lungo la ferrovia a Massarosa

MASSAROSA – Da stamani la società Ferrovie, che è proprietaria di quell’area e subisce da anni abbandoni sui suoi terreni, ha iniziato i lavori di ripristino occupandosi intanto di apporre due chiusure, le cui chiavi verranno fornite nei prossimi giorni all’Ufficio Ambiente che si occuperà di produrne delle copie alla Polizia Municipale e ai frontisti della zona, non prima di aver apposto appositi cartelli informativi in cima e in fondo al tratto interessato.

“È un’importante opera di bonifica che aspettavamo da tempo – dichiara l’assessore all’ambiente Agnese Marchetti – e finalmente si sta per realizzare.Ringrazio Ferrovie per l’intervento e la collaborazione.

Verranno portati via nei prossimi giorni, a carico ricordo di Ferrovie, tonnellate di rifiuti di varia natura: da semplici sacchi di immondizia a motorini, frigoriferi, materassi.

Non ci arrendiamo all’inciviltà”.

Questa bonifica va ad aggiungersi ad altri importanti interventi che l’ufficio ambiente collaborando con privati o direttamente rivolgendosi alla società Ersu, nel caso di ripristino di aree pubbliche, ha disposto in questi anni.