Bollette rifiuti, aperto il bando per ottenere le agevolazioni

PESCAGLIA – Soglie di Isee più alte, per andare incontro a un maggior numero di cittadini, requisiti più rispondenti e domande da presentare entro il 23 maggio, prima della spedizione delle bollette dei rifiuti, evitando così alle persone di anticipare gli importi. Sono queste le novità del bando per la concessione di contributi per il pagamento della Tari del 2019 promosso dall’amministrazione comunale di Pescaglia. Novità che sono frutto anche dell’accordo con i sindacati stipulato a inizio anno per sostenere le famiglie più in difficoltà economica.

Tre sono le fasce Isee che possono accedere al bando. Chi ha un Isee fino a 6.697 euro potrà ottenere un contributo pari al 100% dell’importo della propria bolletta; il contributo sarà del 60% per chi ha un Isee fra 6.698 e 9339 euro e del 40% per chi ha un Isee fra 9.340 e 11.673 euro. Per i nuclei familiari monocomponenti (solo per chi è pensionato da lavoro o ha una relativa reversibilità) la fasce Isee sono incrementate del 30%, comunque fino a un massimo di 12.350 euro.

I contributi saranno erogati secondo l’ordine della graduatoria, a cominciare dagli Isee più bassi, fino all’esaurimento dell’apposito fondo stanziato dal Comune di Pescaglia. Fra i requisiti di accesso al beneficio economico ci sono la residenza a Pescaglia da almeno due anni e non aver acquistato negli ultimi due anni un’auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o una moto di cilindrata superiore a 500 cc di nuova immatricolazione. L’abitazione per la quale si chiede il contributo, inoltre, deve essere quella principale.

In caso che non si possa accedere al contributo ma si abbia una comprovata e temporanea difficoltà economica il Comune dà comunque la possibilità di dilazionare il pagamento della Tari oltre alle tre rate in cui è normalmente suddivisa la bolletta.