Bollette dell’acqua in arrivo a Viareggio, apre in Comune lo sportello di Gaia

VIAREGGIO – Bollette dell’acqua in arrivo per il Comune di Viareggio, con scadenza martedi 8 gennaio 2019.

Come consuetudine, con l’uscita della fatturazione, GAIA S.p.A. apre il proprio sportello al pubblico presso i locali del Comune di Viareggio in Piazza Nieri e Paolini, con l’obiettivo di assistere con maggiore comodità i residenti in zona. Lo sportello presso il Comune è aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio fino all’ 8 gennaio (escluso i festivi) dalle ore 15 alle ore 17.

Oltre allo sportello di Viareggio, GAIA ricorda che per le utenze della versilia è sempre aperto lo sportello di Pietrasanta, in via Via Aurelia 47B, tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 16,30, e anche il sabato mattina dalla 8,30 alle 12,30.

Non solo sportelli : per richiedere informazioni sulla fatturazione in arrivo, su tutte le pratiche commerciali e sulle agevolazioni attive, è disponibile il numero verde gratuito 800-223377 (199-113377 da telefonia mobile, con costi a seconda del proprio piano tariffario), attivo durante gli orari di ufficio (dalle 8,45 alle 16,15. Il venerdi dalle 8,45 alle 13,45). Sul sito www.gaia-spa.it, sui Social (Facebook, Twitter e Youtube) aggiornamenti e info su tutte le attività del Gestore.