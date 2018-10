Boccherini: il pianista Gabriele Duggento in concerto per la stagione open

LUCCA – Prosegue la stagione concertistica Open organizzata dall’istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, che martedì 23 ottobre, alle 18, porterà sul palco dell’auditorium del conservatorio lucchese il pianista Gabriele Duggento, un altro dei suoi giovani talenti.

Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach (Choralvorspiel «Nun Komm’ Der Heiden Heiland», BWV 659, nell’arrangiamento di Ferruccio Busoni) e Joseph Haydn (Sonata n. 23 in fa maggiore per pianoforte, op. 13 n. 3, Hob:XVI:23). Di Sergej Rachmaninov viene proposto uno degli evocativi Étudee-Tableaux, Op. 33, il numero 8. A seguire i Valses nobles et sentimentales, una suite di valzer per pianoforte di Maurice Ravel, che segnano per il compositore francese una svolta decisiva per la semplificazione della scrittura pianistica. Infine, gli Années de pèlerinage I, S.160, considerato un capolavoro, uno dei vertici nello stile musicale di Franz Liszt.

Duggento ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra i quali il primo premio assoluto al III Concorso Musicale Internazionale “Le Nouveau Jongleur”. Ha inoltre suonato con l’Orchestra dell’ISSM “Boccherini” in omaggio al premio Oscar Dario Marianelli, nella chiesa di S. Francesco.

Il concerto è a ingresso gratuito. Tutto il programma della stagione Open su www.boccherini.it.