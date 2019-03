Blue Day: il Comune di Seravezza aderisce alla Giornata della consapevolezza sull’autismo. Un drappo blu campeggia su Palazzo Mediceo

SERAVEZZA – Da ieri mattina un drappo blu campeggia sulla facciata di Palazzo Mediceo, segno tangibile dell’adesione del Comune di Seravezza alla “Giornata della consapevolezza sull’autismo” che si celebra in tutto il mondo il prossimo 2 aprile.

Il drappo resterà esposto per tutta la settimana, fino a sabato prossimo. All’ingresso del Municipio, inoltre, verranno messi alcuni palloncini blu e sarà data visibilità al volantino di “Semplice…mente genitori”, la onlus con sede a Querceta che opera sul territorio della Versilia promuovendo una cultura di consapevolezza sulle problematiche dell’autismo. Nel giorno della ricorrenza ufficiale, martedì 2 aprile, la presidente dell’Associazione sarà invitata a parlare in Consiglio Comunale e per tutta la durata della seduta una candela blu irradierà la sua luce nella sala.

«Con molta semplicità, ma con grande convinzione e partecipazione, dichiariamo in questo modo la nostra adesione a quello che ormai per tutti è il “Blue Day”, dal colore che è stato scelto a livello internazionale come simbolo della Giornata – dichiara a nome dell’Amministrazione Comunale l’assessore al sociale Orietta Guidugli -. L’autismo è una patologia che colpisce fin dalla prima età, indipendentemente da qualsiasi variabile di razza o di sesso. Comporta difficoltà comportamentali, di integrazione sociale e comunicazione, con riflessi importanti non solo sulle persone che ne sono affette, ma anche sulle loro famiglie e sulle comunità. Non c’è al momento una cura. Con interventi precoci e appositi percorsi riabilitativi si può lavorare però per rendere l’autistico il più possibile autonomo nel suo rapporto con la società. Condividiamo volentieri questa battaglia e incoraggiamo le associazioni come “Semplice…mente genitori” a portare avanti la loro benemerita attività».