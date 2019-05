Blogger a confronto al Gran Caffè Margherita di Viareggio, ospite la scrittrice Minelli

VIAREGGIO – La Versilia, terra che nella sua storia ha dato i natali a imperatrici e regine, come Zita di Borbone o Paola di Belgio. Non poteva essere che questa la location per l’edizione tutta incentrata sulle case reali del blogging breakfast, ormai consueto appuntamento tra blogger organizzato dalla pisana Silvia Ceriegi.

Ospite al Gran Caffè Margherita questa mattina (25 maggio) c’era infatti Marina Minelli, giornalista di cronaca che nel 2009 ha deciso di raccontare nel blog AltezzaReale.com la sua grande passione per le famiglie reali. A Viareggio la scrittrice ha portato in anteprima assoluta il suo nuovo volume “Royal Wedding – Dalla regina Vittoria al principe Harry i matrimoni che hanno creato il mito della monarchia inglese”, che in questi giorni di fresca stampa ha già scalato le classifiche tra i libri più venduti su Amazon nel settore Storia.

«Il blog – ha spiegato Marina Minelli – per me è stato un passaggio decisivo, perché ho iniziato a scrivere di ciò che mi interessava realmente, utilizzando però uno stile diretto. Volevo trasmettere la mia passione per la storia e a giudicare dai risultati e dai commenti dei miei lettori credo di esserci riuscita».

A partecipare alla mattinata di confronto circa 15 blogger che hanno potuto fare una colazione davvero ‘reale’, utilizzando le originali tazze con immagini della monarchia inglese che Marina Minelli aveva portato per l’occasione.

Pensato da Silvia Ceriegi, blogger, consulente web e ideatrice del portale Trippando, il Blogging Breakfast è ormai un appuntamento imperdibile per tutti quelli che vogliono saperne di più sui temi legati alla rete, un mondo in continua e veloce evoluzione e cambiamento. “Abbiamo girato quasi tutta la Toscana, da Pisa a Lucca, da Firenze a Livorno. Ma spesso torniamo a Viareggio o in Versilia, perché questa terra è davvero ospitale. Qui – conclude Silvia Ceriegi – organizzeremo anche il prossimo blogging camp, dopo il successo dello scorso anno: è previsto per il 21 settembre all’hotel Esplanade”.

Info 328.0161268 silviaceriegi@nullgmail.com oppure silvia@nulltrippando.it o sulla pagina http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/