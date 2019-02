Bloccate 3 persone in montagna: continuano le ricerche

MINUCCIANO – Intervento richiesto nella zona del Rifugio Donegani a Orto di Donna (Minucciano) per tre persone rimaste bloccate in montagna. Risulta che il Soccorso Alpino abbia difficoltà a raggiungerle.

E’ stato così allertato l’elisoccorso, che però non è potuto intervenire a causa del forte vento.

Situazione in evoluzione, da verificare nelle prossime ore.

Non abbiamo le generalità delle tre persone.