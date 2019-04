Bivio fra via di Liso e via Lombarda a Lammari, l’area sarà riqualificata e resa più sicura

CAPANNORI – Sarà reso più sicuro il bivio fra via di Liso e via Lombarda a Lammari, tutelando dalla sosta selvaggia le abitazioni che sorgono nell’area e garantendo la svolta dell’autobus di linea. L’amministrazione Menesini, infatti, darà avvio alla predisposizione di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio.

È quanto emerso al termine del sopralluogo che stamani (lunedì) hanno tenuto l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni, il consigliere comunale Guido Angelini e un tecnico.

“Un impegno concreto per risolvere le criticità di questo bivio particolarmente transitato – spiega il consigliere comunale Guido Angelini -. Le auto dei clienti delle due attività commerciali che sorgono nell’area molto spesso vengono parcheggiate in divieto di sosta sul piccolo marciapiede davanti alle abitazioni. Così facendo gli automobilisti non solo non rispettano il codice della strada, ma mancano di senso civico mettendo a rischio la sicurezza della famiglie, una quindicina, che abitano in questo snodo viario. Si corrono, cioè, rischi sia ad entrare che a uscire in casa. Questa sosta selvaggia davanti alle abitazioni causa inevitabilmente dei restringimenti alla carreggiata creando problemi soprattutto al passaggio dell’autobus che da Lammari deve raggiungere Lucca; visto lo stretto angolo che si viene a formare, il bus che proviene da via Lombarda, anziché svoltare in via di Liso, è costretto a proseguire in via Chiasso Roggi e qui fare manovra per poi tornare alla volta di via di Liso”.

“Si comprende facilmente che la situazione deve essere risolta – prosegue il consigliere -. Daremo avvio a un progetto per la riqualificazione del bivio con una particolare attenzione all’attuazione di interventi per far sì che le auto non vengano parcheggiate davanti alle case. Fra questi, allo studio, c’è il posizionamento di un cordolo in gomma. Allo stesso tempo potenzieremo i controlli della polizia municipale. Comprendo che in questo modo le auto dei clienti delle attività dovranno fermarsi un po’ più in là, ma la sicurezza stradale viene prima di tutto. Valuteremo infine che cosa potrà essere fatto per moderare la velocità; un’esigenza, questa, emersa da alcuni cittadini presenti al sopralluogo”.