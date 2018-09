Bindocci (M5S) propone al nuovo commissario della Lega una commissione sui fondi delle scuole

LUCCA – Come Portavoce del M5S di Lucca volevo fare il mio saluto di benvenuto nell’arena politica lucchese a Domenico Caruso come Commissario Provinciale della Lega. Lucca è un territorio complesso ad egemonia PD, c’è un grande bisogno che tutte le forze politiche dedichino sempre di più le attenzioni ai problemi ed agli interessi della gente e sempre meno ai problemi degli apparati.

Come opposizione la prima cosa che potremmo chiedere insieme -anche per il fatto che a livello nazionale Lega e M5S si sono legate con un contratto- è una commissione Comune e Provincia che verifichi la corretta gestione della montagna di milioni che a Lucca (provincia è comune ) si dovranno gestire per le scuole dopo la aggiudicazione di diversi bandi.

Infatti è necessario che come opposizione si controlli che ci sia una gestione senza sprechi e con tempi rapidi. E vedendo cosa è successo in questi anni con le famose “scuole belle” ed a Lucca con la situazione del Paladini e Civitali (senza scordarsi il Leone XII) il dovere della politica locale di fare da stimolo e controllo é indispensabile.

Massimiliano Bindocci

Portavoce e consigliere comunale M5S