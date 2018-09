Bindocci (M5S): ‘Il sindaco revochi la delega a Bianucci, agitatore e polemico’

LUCCA – Il sindaco revochi a Bianucci la delega per i diritti umani, la delega di per sé è una invenzione, ma ci può anche stare se gestita in modo partecipativo è trasversale.

Invece Bianucci è un provocatore ed ha dimostrato negando il voto per esprimere il cordoglio alle vittime del caporalato nella strage stradale un utilizzo di parte del suo ruolo, e quel che dispiace una strumentalità le parlare dei diritti umani.

La uscita di ieri che siccome non abbiamo partecipato a una iniziativa sulla resistenza siamo tutti fascisti o appiattiti su CasaPound è un’offesa alla nostra intelligenza, ma è sopratutto una provocazione, che non può essere fatta da chi ha una delega così dignitosa.

Il fatto che in consiglio comunale Bianucci, mettendo in imbarazzo molti consiglieri di maggioranza, non abbia fatto votare un ordine del giorno per le vittime e per il caporalato, ma invece partecipi ad iniziative promosse da alcuni sindacati (di comodo) sul solito tema dimostra che il tema dei diritti umani è utilizzato non imparziale, cioè quando lo pongono gli amici e i suoi elettori va bene e se lo pongono le opposizioni non va bene.

Crediamo che i diritti umani meritino a Lucca una attenzione seria e migliore di una gestione atta a dividere e fare polemiche.

I diritti umani sono una cosa seria, invitiamo pertanto il Sidnaco a ritirare la delega.

Massimiliano Bindocci

Consigliere e Portavoce del Movimento 5 Stelle