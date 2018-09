Bindocci interviene sulla questione caporalato: ‘quale coerenza Pd e accoliti’

LUCCA – Ho appreso da un invito avuto su una chat che diversi consiglieri comunali di maggioranza ed il Sindaco, saranno presenti a un’iniziativa pubblica sul caporalato che si terrà domani pomeriggio presso l’auditorium della Banca del Monte.

Giova ricordare che avevo presentato una proposta di mozione in Consiglio Comunale, dopo la strage di braccianti agricoli migranti avvenuta nel sud Italia, per esprimere il cordoglio per la strage ed esprimere la solidarietà a chi vive e lavora in queste condizioni.

Purtroppo per la contrarietà di alcuni esponenti della maggioranza (anche presenti al convegno) non si riuscì a far mettere ai voti la mozione. E l’amministrazione non spese una parola per votare cordoglio e solidarietà ai braccianti,

Dunque quale coerenza oggi?

Stupisce infatti tanta attenzione, con due consiglieri ed il Sidnaco presenti, forse questa partecipazione è dovuta – visto la assenza di interesse genuino- ad un rapporto privilegiato tra Pd e accoliti con la CGIL di Lucca, proprio quel PD che ha votato la Fornero ed il Job Acts.

Io stesso faccio politica e pur lavorando in fabbrica faccio anche attività sindacale, però è sacra la indipendenza e l’autonomia delle cose, ma in questo caso il tema è sopratutto quello della coerenza, è infatti imbarazzante che chi se ne è fregato di esprimere cordoglio e solidarietà ai braccianti adesso vada ai convegni su quel tema.

Massimiliano Bindocci

Portavoce e consigliere comunale M5S