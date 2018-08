Bindocci: ‘Il Movimento 5 Stelle a Lucca è sempre più forte’

LUCCA – Grazie anche al contributo della deputata Gloria Vizzini e del senatore Gianluca Ferrara entrambi portavoce in parlamento del Movimento 5 Stelle, gli attivisti lucchesi nei prossimi mesi si impegneranno nel sostegno e nel rapporto alle attività parlamentari, affinché i successi e le battaglie a livello nazionale si riflettano anche nella realtà locale, che necessita di un grande cambiamento.

Eccoli quindi che si stanno organizzando una serie di attività importanti.

In casa M5S a Lucca, il primo passo, necessario per rafforzarsi definitivamente e sbaragliare una ormai spaurita controparte politica locale, è quello della definitiva unificazione dei due gruppi esistenti, quello definito storico e quello istituzionale.

Due realtà che nella precedente attività consiliare avevano manifestato divergenze e che progressivamente in questi mesi sono venute meno. Nell’ultimo incontro del 27 agosto scorso, il meetup storico ha deciso di unificarsi definitivamente con il meetup istituzionale e costituire un unico luogo di confronto e decisione, tale decisione ha il sostegno ed il plauso del portavoce in Consiglio Comunale a Lucca che è Massimiliano Bindocci.

Il Movimento 5 stelle si presenta finalmente anche a Lucca unito nelle proposte e nel promuovere iniziative, cosa che ne aumenta la forza e lo spessore, così si intende affrontare l’annata politica.

L’obiettivo del M5S è da subito diventare sempre di più l’interlocutore della cittadinanza lucchese, ed anche se le prossime elezioni comunali sembrano lontane, non è sbagliato già da ora lavorare sodo nel fare una ferma opposizione sia di denuncia che di proposta.

Obiettivo è rafforzare la rete e mettere insieme le esigenze della cittadinanza aiutati anche dal supporto che può derivare dal rapporto con il governo centrale.

Con sabato 1° settembre si inizia una serie di attività con i banchetti in piazza San Frediano o San Cristoforo, all’insegna dell’hastag #noiconilcittadinoilcittadinoconnoi. Il contatto diretto con la cittadinanza resta centrale.

Praticamente ogni sabato e domenica pomeriggio nei prossimi mesi dalle 16 alle 18,30 ogni cittadino potrà venire da attivista, sostenitore o da semplice cittadino ad uno dei tanti Gazebo organizzati per la parte Movimento 5 stelle o dalla Associazione Rousseau, per informarsi, chiedere, proporre e segnalare.

I banchetti ci accompagneranno fino alle prossime comunali (Capannori), alle Europee insieme alle varie riunioni su temi (call to action) fatte ai sensi ella piattaforma digitale “Rousseau”.

Ci sono infatti in programma, una fitta serie di incontri sui vari argomenti della politica, del sociale, dell’economia e della cultura, che a tempo debito verranno resi noti e a cui non mancherà la partecipazione dei nostri portavoce in Parlamento ed in Consiglio regionale e Comunale.

Nella prima metà di Settembre sarà comunicato il primo ciclo di incontri tematici, che saranno aperti a tutta la cittadinanza.

Sul fronte del consiglio comunale di Lucca , il portavoce Bindocci, supportato sempre più dal gruppo di attivisti, preannuncia la continuazione di quella attenta opera di controllo, orientamento e proposta a favore o contro l’azione della maggioranza e ogni quindici giorni incontrerà la cittadinanza e gli attivisti per rendicontare l’attività consiliare e concordare la linea da seguire al DLF vicino la stazione.

Non v’è dubbio, a noi 5 stelle la vostra partecipazione ed il vostro parere ci stanno a cuore.

Massimiliano Bindocci

Portavoce Movimento 5 Stelle Lucca