Bindocci e la sua replica a Ragghianti sulla questione tirocinanti

LUCCA -“Abbiamo letto le dichiarazioni dell’assessore Ragghianti per cui l’idea di far controllare i vari Bed e Breakfast e affitta camere che fanno attività non corretta, a seguito del patto tra comune e Airbnb, da giovani tirocinanti che si intenderebbe utilizzare il progetto Giovanisì. Fermo restando che la questione della regolarità dell’accoglienza turistica a Lucca, è importante, e che riteniamo che le seconde case affittare a nero ai turisti andrebbero penalizzate in modo molto più pesante di come accade, è ugualmente inaccettabile che si pensi di utilizzare orde di tirocinanti per andare a trovare l’abusivo.

Il tirocinio è uno strumento già molto abusato, ogni tirocinante invece necessità un tutor e dovrebbe essere organico aggiuntivo, la sensazione è che Ragghianti non sappia di che si parla.Confidiamo che non vengano autorizzati dagli istituti competenti utilizzi impropri dei tirocinanti. Il controllo va fatto fare da figure professionali, e i posti d lavoro veri entro certi numeri come organico aggiuntivo i tirocinanti sono ammessi, il resto è solo sfruttamento e noi non ci stiamo”.