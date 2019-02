Biblioteca: storie e racconti per i più piccini mercoledì 27 febbraio in biblioteca

LUCCA – Per il ciclo “Nati per Leggere” nuovo appuntamento mercoledì 27 febbraio dalle 17 alle 18 presso la sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale “Sirio Giannini” di Palazzo Mediceo. Il Gruppo Lettori Volontari della Versilia presenta “Storie e racconti per i più piccini”, letture dedicate ai bimbi dai primi mesi di vita ai 5 anni. L’ingresso è gratuito, anche per i genitori accompagnatori. L’iniziativa è promossa da Assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio, Settore politiche giovanili e Biblioteca comunale. Per eventuali informazioni: 0584 757770, 0584 757771, biblioteca@nullcomune.seravezza.lucca.it.