Biblioteca: da lunedì 10 scatta l’orario invernale, quasi 42mila utenti nel 2017

PIETRASANTA – Biblioteca comunale “G. Carducci” di Pietrasanta: scatta l’orario invernale. Da lunedì 10 settembre la biblioteca cittadina, punto di riferimento per studenti, famiglie, baby lettori ed anziani, tornerà ad osservare l’orario invernale: resterà aperta il lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

La reintroduzione dell’orario invernale coincide anche con un primo positivo bilancio dell’attività della biblioteca fin qui molto positiva. Nel 2017 sono stati 41.279 gli utenti complessivi che hanno frequentato per studiare, consultare (oltre 13mila i volumi consultati) o per una delle tante attività ludico culturali organizzate dalla biblioteca in particolare per i bambini (circa 1.000 presenze) e per le scuole con 40 visite guidate programmate. Un trend confermato anche nei primi otto mesi del 2018 con circa 26.700 utenti. “La biblioteca e più in generale il complesso del Chiostro di S. Agostino con gli spazi espositivi ed il Museo dei Bozzetti è il motore culturale della nostra offerta e della nostra educazione culturale. – spiega Alberto Giovannetti, sindaco di Pietrasanta – Come amministrazione intendiamo proseguire nel potenziamento dei servizi e nell’implementazione del patrimonio libraio. Negli ultimi tre anni sono stati acquistati oltre mille nuovi testi tra volumi e periodici con una frequenza costante”. Due su tre degli utenti sono studenti a seguire baby lettori ed anziani. “La biblioteca è un luogo intergenerazionale su cui continueremo ad investire per renderlo migliore e sempre più accessibile”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts