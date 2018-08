Beppe Grillo alla Versiliana con i suoi monologhi al vetriolo

PIETRASANTA – Il 39esimo Festival della Versiliana si prepara, assieme al suo pubblico, a trascorrere una notte insonne in compagnia di Grillo e dei tormenti di questo paese che non lo lasciano dormire. Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia e i sold out degli spettacoli precedenti, l’’insonnia di Grillo continua e sarà in scena giovedì 23 agosto sul palco della Versiliana (ore 21.30). Un evento attesissimo che ha già registrato grandi numeri al botteghino della Versiliana.

Questo stato di coscienza allertata accompagna Grillo da più di quaranta anni e lo vedrà portare nuovamente in scena, con le sue domande e i suoi turbamenti, un work in progress creativo che sarà un viaggio nella vita del comico scomodo per eccellenza con il suo spettacolo “Insomnia” ( biglietti ancora disponibili da 20 a 32 euro. Info 0584 265757 ) Uno spettacolo intimo e autentico, una confessione pubblica che Beppe proporrà in una notte di fine agosto che già si preannuncia bollente e con un’unica grande certezza: la sua immancabile pungente ironia. Cosa ci riserverà la sua poco rassicurante presenza? Di certo non terrà la bocca chiusa sulle recenti tragedie avvenute in tutta Italia, e in particolar modo sulla sua regione. Darà suggerimenti sull’amministrazione? Sarà prodigo di consigli per gli stabilimenti balneari per far si che il turismo continui a manifestare il proprio gradimento per il litorale? Chi sarà il bersaglio politico sul quale puntare il riflettore e svelarne lo ombre?

Lo show sarà l’occasione per ascoltare la sua versione sugli accaduti, un punto di vista differente e proporre al pubblico un’interpretazione sui fatti quotidiani di cronaca italiana, fuori dai denti e senza filtri. Nessun colpo di scena per stupire un pubblico ormai abituato a ogni effetto scenico. Nessuna risposta. Solo autenticità e una visione critica per poter riflettere sul nostro paese e sulla nostra esistenza . L’organizzazione è a cura di Ad Arte Spettacoli in collaborazione con Fondazione Versiliana