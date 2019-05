Beethoven in prima moderna in San Micheletto: una riduzione trovata alla British Library di Londra

LUCCA – Un pomeriggio dedicato al maestro di Bonn. È Ludwig van Beethoven il protagonista del concerto di domenica 2 giugno alle 18 nella sala dell’Affresco del complesso di San Micheletto a cura dell’associazione culturale Animando. In programma due esecuzioni in prima assoluta moderna del compositore tedesco. Si tratta dell’ouverture dell’Egmont, nella riduzione per pianoforte, flauto, violino e violoncello di Ignaz Moscheles e il Concerto n. 5 Op. 73 per pianoforte e orchestra anch’esso in una riduzione per pianoforte, flauto e quintetto di archi dello stesso Moscheles, pianista e compositore praghese dell’Ottocento.

Sul palco del concerto, che come di consueto sarà a offerta libera, Fabrizio Datteri al pianoforte, Filippo Rogai al flauto, Alberto Bologni e Gloria Merani al violino, Marina Molaro alla viola, Filippo Burchietti al violoncello e Salvatore La Rosa al contrabbasso. Le riduzioni del compositore praghese Ignaz Moscheles sono state ritrovate negli archivi della British Library di Londra dal pianista lucchese Fabrizio Datteri, che spiega: <<In questi arrangiamenti si nota il grande rispetto del famoso pianista e compositore ceco nel non cambiare o stravolgere i concerti, se non quella di trasformarli, in qualche modo, in puri quintetti col pianoforte: i concerti escono forti, brillanti, addirittura più freschi e rispondenti a un gusto che ha sede madre nel Settecento>>.

Un’occasione unica, dunque, per il pubblico lucchese che potrà rivivere in San Micheletto le atmosfere di un concerto così come avveniva prima dell’avvento della tecnologia. L’evento è una proposta di Animando per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca.

Ignaz Moscheles è un noto pianista e compositore nato a Praga nel 1794 e morto a Lipsia nel 1870. Dotato di eccezionali qualità musicali e di prodigiosa memoria, fu celebrato come uno dei più completi virtuosi della tastiera. Le sue esecuzioni ebbero grande influenza su un’intera generazione di pianisti.

Fabrizio Datteri è un pianista e clavicembalista lucchese diplomato al Boccherini di Lucca sotto la guida di Clara Cesa Luporini e al conservatorio di Firenze. Ha al suo attivo vari concerti solistici e di musica da camera con collaborazioni di alto livello. Ha vinto vari premi in concorsi musicali nazionali e internazionali e suonato per prestigiose associazioni concertistiche. Docente di ruolo al Passaglia di Lucca, attualmente insegna al Franci di Siena.