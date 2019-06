Beatrice Venezi prima protagonista in Versiliana di “Chiavi di Lettura: anteprime libri in Versiliana”

PIETRASANTA – Sarà Beatrice Venezi, la prima protagonista della rassegna di incontri “Chiavi di lettura: anteprime libri in Versiliana” che dal 1 all’8 luglio farà da prologo all’edizione 2019 degli Incontri al Caffè de la Versiliana.

Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra italiana, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo che nel giro di pochi anni è riuscita a conquistare fama internazionale grazie al suo grande talento nel campo della direzione d’orchestra, sarà presente sul palco del Caffè de La Versiliana Lunedì 1 luglio (ore 18.30) per presentare il suo libro “Allegro ma con fuoco” in cui racconta protagonisti, riti e tradizioni dei teatri, che meglio di chiunque conosce (ingresso libero).

La rassegna “Chiavi di Lettura” sarà moderata da David De Filippi, giornalista e già apprezzato conduttore che ritroveremo sul palco anche per gli incontri al Caffè de La Versiliana che si inaugureranno ufficialmente il 9 luglio: “Per me – commenta De Filippi – è un privilegio essere anche quest’anno tra i conduttori degli Incontri al Caffé della Versiliana. Quest’anno, poi, si celebrerà il Quarantennale, e far parte della squadra mi onora ancora di più. Ringrazio il presidente Benedetti e il Comune di Pietrasanta per la nuova opportunità, che proverò a ripagare con il massimo dell’impegno”.

La rubrica “Chiavi di Lettura” proseguirà fino all’8 luglio e vedrà protagonisti Andrea Biavardi, autore e giornalista, direttore di riviste cult del gruppo Cairo (2 luglio), Umberto Cinquini , Salvo Noè, Anna Agostiniani che condivideranno il palco per una “Riflessione tra maschere, costume, pensiero e società” (3 luglio), ed Elisabetta Arrighi, Lisa Domenici e Fulvio Venturi che presenteranno invece il libro di prossima uscita “All’opera” , volume dedicato ai quattro teatri lirici della fascia costiera toscana. Della rassegna farà anche parte il pomeriggio dedicato all’inaugurazione della mostra “La casa delle muse” ( 5 luglio) che nella Villa La Versiliana proporrà fino al 25 agosto le opere di Luca Pignatelli e la due giorni di incontri e dibattiti moderati dal direttore de La Nazione Francesco Carrassi in occasione delle celebrazioni per i 160 anni de La Nazione. Lunedì 8 luglio sarà invece riservato alla presentazione del libro “La politica dei Democratici Cristiani a Pietrasanta 1965-1970 e oltre” scritto dall’ex sindaco della Piccola Atene, Filippo Eugene Luchi.