Beach Volley: i colori del Beach&Beer colorano l’Andrea Doria

VIAREGGIO – Oltre 400 appassionati della pallavolo su sabbia si sono raccolti nell’ultimo fine settimana al bagno Andrea Doria di Torre del Lago Puccini per il “Beach & Beer Survivor 2018”, evento di categoria amatoriale da quattro tornei in uno (doppio maschile e femminile, 4×4 misto e trofeo King & Queen of the Beer) che per tre giorni ha fatto giocare e ballare in allegria tutta la Marina.

Fra match combattuti all’ultimo punto e divertenti intermezzi improvvisati dagli organizzatori per “disturbare” i giocatori in campo, la sesta edizione del “B&B” è passata agli archivi fra gli applausi, lasciando spazio all’ultimo appuntamento della stagione sportiva 2018 consumata in grande stile allo stabilimento balneare torrelaghese: i Campionati toscani di beach tennis di Terza e Quarta Categoria, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre.