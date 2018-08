Beach Tennis: all’Andrea Doria il meglio del meglio di questo sport a livello nazionale

VIAREGGIO –

Tre giorni, dieci titoli in palio, oltre 350 giocatori iscritti: sono i numeri dei Campionati Toscani di beach tennis outdoor di Terza e Quarta Categoria che scattano venerdì al bagno Andrea Doria di Torre del Lago Puccini, epilogo dell’estate sportiva 2018 che la frazione pucciniana ha vissuto da grande protagonista nel panorama nazionale e internazionale del tennis e del volley su sabbia.

Ad aprire la kermesse toscana, organizzata dall’associazione Bad Players con il patrocinio del Comune di Viareggio e della Federtennis regionale, saranno i quattro tornei di singolare, maschile e femminile, che già a fine giornata eleggeranno vincitori e vincitrici; sabato e domenica, invece, spazio al doppio maschile, femminile e misto di ciascuna categoria in gara, per un totale di altri sei nutritissimi tabelloni.

Occhi puntati sui beachers grossetani e sulle agguerrite racchette versiliesi: fra i padroni di casa, in particolare, grande attesa per vedere all’opera la giovanissima Elena Francesconi che, dopo il Mondiale Junior a squadre stravinto in Russia, una settimana fa alla Beach Arena di Riccione ha messo in bacheca un altro titolo, laureandosi campionessa italiana di Terza Categoria di doppio femminile in coppia con Irene Mariotti.

“Questo è l’ultimo, grande appuntamento della nostra estate – commenta Alberto Tommasi, maestro e referente Bad Players – che ci vede impegnati nella veste di organizzatori. Ma stiamo già lavorando al 2019, per la stagione invernale e gli ‘eventi speciali’ che da sempre scandiscono l’attività estiva dell’associazione: un progetto che presenteremo nelle prossime settimane ai nostri interlocutori istituzionali e commerciali”