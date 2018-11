Be The Change, Sarti Magi: “iniziate le riprese a Capannori ed ecco il Cast”

LUCCA – Dopo l’annuncio di qualche giorno fa sui social di Michele Sarti Magi, regista e protagonista del cortometraggio, sono iniziate ufficialmente le riprese del video Be The Change, girato a Capannori e candidato al concorso Corto Corto Mon Amour di Cinisi, in Sicilia.

<<Il tema del corto – come ci fa sapere Michele Sarti Magi -, è il miglioramento del mondo attraverso il cambiamento di noi stessi. Un tema che deve far riflettere, soprattutto i giovani di oggi. Attraverso questo video voglio raccontare la storia di Anthony Di Floris, personaggio inventato e interpretato da me, giovane ricco giovane imprenditore di vestiti, che, cambiando il suo modo di vivere nel mondo cambierà anche tutto ciò che gli accade intorno>>.

Il cortometraggio è composto quasi principalmente da ragazzi giovanissimi e le prime riprese sono state effettuate sabato e domenica a Santa Margherita e a Capannori centro, dietro il comune e davanti alla chiesa. Le prossime riprese, come annunciato da Sarti Magi, ci saranno venerdì 16 e sabato 17 novembre, sempre a Capannori in centro.

Il cast di Be The Change è composto da dodici persone: Michele Sarti Magi (regista) nel corto Anthony di Floris, il giovane rapper lucchese Eduard Argentieri, in arte Eddy Shines, nella parte di un povero senzatetto, Matteo Gallo nella parte del ladro e del drogato, Miriam Cannone nella parte di una drogata, Franco Cannavacciuolo nel ruolo del pensionato, Gianluca Tilotta e Elena De Sanctis nel ruolo dei dipendenti d’azienda, il piccolo Taddeo De Sanctis di soli 4 anni, Fabio Monti e David Argentieri nel ruolo dei bulli, Andrea Di Silvio e Nicole Anania, nel ruolo di comparsa.

Nel video saranno affrontati temi come inquinamento, bullismo, povertà, sfruttamento nelle aziende, droga, criminalità e cambiamento. E’ disponibile un piccolo video che riassume le prima riprese del cortometraggio, a questo link: