Basket Le Mura: test importante per le ragazze di coach Serventi contro le Use Empoli

LUCCA – Domani, sabato 15 settembre, antipasto del prossimo opening day per il basket Le Mura che al PalaTagliate a partire dalle 18 affronterà la Use Empoli nel secondo test match stagionale.

Dopo la buona prova di Vigarano le ragazze di coach Serventi continueranno nel percorso di avvicinamento che dovrà portare le lucchesi al top per l’appuntamento del 30 settembre a Schio quando si giocherà per la Supercoppa Italiana sul parquet delle campionesse di Italia.

Quella di domani sarà una giornata all’insegna della pallacanestro in rosa, infatti, la gara della Gesam Gas & Luce sarà anticipata alle 15.00 dalla sfida che vedrà l’Under 16 del Le Mura Spring opposta alle pari età di Pontedera.

Una gara decisamente interessante per il giovane gruppo agli ordini di coach Staccini (Assistent di coach Serventi) per valutare il passaggio alla categoria superiore del gruppo dell’under 14 finalista nazionale lo scorso anno.

Tornando alla gara contro Empoli c’è attesa nel pubblico per vedere all’opera Bashaara Graves, l’ultima arrivata alla corte di Serventi, che potrebbe fare il suo esordio, seppure in amichevole, al PalaTagliate.

Per l’occasione si informa che sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione del Basket Le Mura.