Basket: il Cefa Castelnuovo fa tremare la Ludec Porcari nel derby di Promozione

CASTELNUOVO – Sfiora l’impresa il Cefa Basket Castelnuovo nel derby di Promozione contro la Ludec Porcari. Sono serviti due tempi supplementari per decidere il primo derby di stagione con la vittoria dei padroni di casa per 63 a 60. Una partita che conferma come il nuovo progetto Cefa, targato Maurizio Romani, sia già molto competitivo. Dopo la vittoria su Prato, ecco una sconfitta al fotofinish contro una squadra sulla carta superiore. Vero che nelle file di Porcari non era presente la stella, Mario Boni, ma il Cefa torna a casa con qualche rammarico soprattutto per la chiusura del primo tempo supplementare.

«Un ko duro da digerire – dice coach Romani – abbiamo avuto diverse occasioni per cogliere il successo e le abbiamo sprecate. Ma Porcari è squadra forte, anche senza Boni, molto più profonda e strutturata di noi e averli tenuti in scacco per 50′ da un lato è positivo, come del resto la prestazione difensiva è stata interessante». Se nel Porcari nessuno in particolare si erge a protagonista offensivo tranne una fiammata di Brogi sul finire di secondo quarto, i gialloneri si affidano a uno scatenato Andrea Angelini in versione deluxe ma pagano la pessima serata al tiro del fratello Simone e la scarsa vena di un Bertucci che non ha fatto valere la legge dell’ex. La difesa del Cefa è a tratti monumentale e i padroni casa faticano a leggere i frequenti adeguamenti difensivi, ma Porcari rimane a galla nonostante le triple di Suffredini. Sul finire del primo overtime, Cefa vicino alla vittoria con un contropiede sprecato dai fratelli Angelini. Nel finale del secondo, invece, sono i tiri liberi di Passaglia e Pellicciotti che consentono a Porcari di vincere al fotofinish con Simone Angelini che forza malamente la tripla del pareggio. Prossimo impegno venerdì alle 21 in casa contro Skywalkers Lucca.

LUDEC PORCARI- CEFA CASTELNUOVO 63-60 d.2TS ( 11-8; 30-27; 39-38; 51-51; 57-57)

PORCARI: Brogi 11, Pellicciotti 8, Fantozzi 8, Giuntoli ne, Puccinelli 5, Salani 6, Bellandi 2, Giannotti, Nannini 9, Mandroni 2, Passaglia 6, Boni G. 6.

All. Renieri

CEFA: Galletti, Suffredini 9, Angelini A. 26, Pozzi, Angelini S. 13, Biagioni ne, Guidugli ne, Lana 4, Ferrando ne, Masini 2, Bertucci 6, Mariani.

All. Romani