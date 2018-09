Baseball: un fine settimana veramente da ‘Pantere’. Anzi, da Nuove Pantere

LUCCA – Fine settimana molto intenso per le Nuove Pantere che, in concomitanza con la festa dello sport lucchese, ospitano un importante raduno di baseball a Lucca. Sei squadre di atleti giovanissimi (Batti e Cresci) saranno protagonisti al campo dell’acquedotto dove si cimenteranno in ben tre partite in contemporanea! Per l’occasione Le Nuove Pantere hanno modificato lo storico campo Apuzzo dell’acquedotto realizzando tre piccoli campi da baseball per far giocare tutti i bambini. Inoltre all’impianto Checchi Calcio di Carraia la squadra di softball Under 21 sfiderà le ragazze della White Tiger in una amichevole prima dell’importante raduno di Coppa Toscana del 30/09. Insomma, si prospetta una domenica all’insegna dell’allegria e del divertimento per grandi e piccini.