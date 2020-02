Barsanti & Matteucci diventano un fumetto a colori a Pietrasanta

PIETRASANTA – Padre Eugenio Barsanti lo scienziato protagonista di un fumetto a colori insieme a Felice Matteucci l’ingegnere. Ci sta lavorando l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti in vista della ricorrenza, nel 2021, del bicentenario dalla nascita. Già pronti anche i primi “bozzetti” dei personaggi della storia a fumetti illustrata di 16 pagina che sarà inizialmente distribuito nelle scuole cittadine. I due personaggi avranno una precisa identità: Eugenio è una persona di grande intelligenza, apertura mentale e curiosità, al tempo stesso portato all’introspezione. E’ un precursore della scienza moderna consapevole che la tecnologia è il motore dello sviluppo del mondo. Il suo lato avventuroso è a metà tra il classico Sherlock Holmes e quello di moderno interpretato da Benedict Cumberbatch. Felice è invece lo spirito pratico dell’avventura a fumetti: è una sorta di mix tutto italiano tra Martin Mystère e Indiana Jones.

E’ uno dei nuovi ed innovativi strumenti che l’amministrazione vuole mettere in campo per “entrare” nelle scuole, far breccia sulla curiosità dei visitatori e promuovere su larga scala la figura straordinaria, e per certi versi sottovalutata, di uno dei cittadini di Pietrasanta più importanti della storia della mobilità. Insieme a Felice Matteucci, Padre Eugenio Barsanti è il padre del motore a scoppio. I due, insieme, brevettarono il primo prototipo di cui si possono ammirare delle fedeli riproduzioni nel museo dedicato ospitato a Palazzo Panichi, nel centro storico, che espone insieme a cimeli, ricostruzioni storiche e documenti il fascino di una scoperta che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Le moderne auto sono ancora il frutto della scintilla geniale dello scienziato e dell’ingegnere. Il progetto, che vanta già una serie di spettacolari bozzetti, concorrerà anche al bando 2020 per i progetti e le attività culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

<<La verità è che le nuove generazioni non conoscono affatto la figura di Padre Eugenio Barsanti, ma anche la mia generazione non ne ha consapevolezza. Eppure Barsanti è nato qui, nella nostra città, così come Carducci – spiega l’assessore alla cultura, Massimo Mallegni –. E’ un grandissimo handicapanche in termini turistici. Stiamo lavorando molto nello sviluppo della comunicazione e marketing dei nostri musei civici che garantiscono ogni anno importanti presenze nel centro storico. Un fumetto su Barsanti e Matteucci è un altro modo per incuriosire, interessare e far conoscere anche attraverso un nuovo linguaggio, che abbiamo scoperto prestarsi bene a quello della fumettistica, un gigante della scienza mondiale. E’ un altro strumento per promuovere Padre Eugenio Barsanti da affiancare al museo e al prestigioso Premio Internazionale che viene assegnato ogni anno a chi si è distinto nel campo dell’ingegneria automobilistica. Padre Eugenio Barsanti e Felice Matteucci – conclude Mallegni – possono essere una fonte di ispirazione per tanti giovani>>.

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere più accattivante l’esperienza di visita museale in particolar modo agli occhi dei giovani studenti che si avvicinano alle materie scientifiche e tecnologiche. <<Il fumetto – spiega Chiara Celli, Direttore dei Musei Civici – ci permette anche di riqualificare e sviluppare l’immagine complessiva del Museo Eugenio Barsanti così come abbiamo già fatto per Casa Carducci e legare meglio il binomio scienza-intrattenimento. E’ un progetto a cui teniamo tantissimo per far conoscere a tutto il mondo la figura del nostro concittadino Barsanti ed il lavoro di squadra fatto con Matteucci>>.

