Barsanti (CasaPound): ‘Sulla questione viabilità a San Filippo, dalla giunta arroganza e incompetenza’

LUCCA – «Sulla questione viabilità a San Filippo l’amministrazione Tambellini sta mostrando due tra le sue principali caratteristiche: l’arroganza e l’incompetenza». Ad affermarlo è il consigliere Fabio Barsanti (CasaPound), intervenendo in merito al ‘caos viabilità’ provocato nel quartiere.

«Dopo due settimane di traffico caotico, rallentamenti, code, labirinti e tanta giusta rabbia di residenti e commercianti della zona – afferma Barsanti – tutto credevamo, tranne che leggere dichiarazioni della Giunta sul miglioramento della viabilità in via di Tiglio e via Ingrillini. L’improvvisazione e la mancanza di visione programmatica per apportare modifiche serie e durature alla viabilità in quella zona, ha provocato un caos senza precedenti in un periodo, tra l’altro, senza scuole e con molti lucchesi ancora in vacanza. Non oso immaginare le conseguenze a cui dovremo far fronte a settembre”.

«Ho raccolto numerose testimonianze di residenti e commercianti – prosegue la nota – ma anche di chi, in auto, è costretto a passare da lì per spostarsi dalla zona sud della città a quella est e viceversa. Le conseguenze sono disastrose per tutti e, se la situazione rimarrà invariata, ci potranno essere gli estremi per chiedere le dimissioni dell’assessore Marchini».

«Migliorare la viabilità tra Arancio e San Filippo non è cosa facile – conclude Barsanti – ma il Comune ha sbagliato tutto: non ha comunicato la sperimentazione, non ha valutato le conseguenze questa, non ha mai presentato un piano chiaro e una visione complessiva almeno di medio periodo per fornire soluzioni alternative e durature, non ha tenuto conto dei disagi di residenti, commercianti e automobilisti. Propongo di ripristinare la situazione antecedente fino a quando non avremo un piano serio sulla viabilità nella zona est della città».