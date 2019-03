BargaJazz Festival 2019 – pubblicati i bandi per partecipare ai concorsi

BARGA – XXXI edizione per il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz quest’anno dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas.

Il concorso è composto da due sezioni dedicate rispettivamente: all’arrangiamento (sez.A) ed alle composizioni originali (sez.B). Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi. Per il 2019 il tema sarà la musica di “DAVE DOUGLAS” ossia i brani della sezione A dovranno essere arrangiamenti originali per orchestra jazz di brani di Dave Douglas. Ospite del Festival e dell’orchestra di BargaJazz sarà lo stesso Dave Douglas, musicista di primo piano della scena jazzistica internazionale. Le finali delle sezioni AB si terranno il 23 e 24 agosto al Teatro dei Differenti di Barga. Il concorso ha l’obiettivo primario di dare l’opportunità ai giovani compositori e arrangiatori far eseguire le proprie opere da un’orchestra professionale. Negli anni BargaJazz è diventata una tappa importante nella carriera di moltissimi professionisti della scrittura jazzistica per orchestra. La formula del concorso è ormai collaudata. Vera protagonista è la BargaJazz Orchestra formata da 18 professionisti di ottimo livello per la gran parte toscani. Sotto la guida del M° Mario Raja l’orchestra si riunirà per provare circa 15 composizioni ed arrangiamenti inediti precedentemente selezionati tra i moltissimi che ogni anno arrivano alla segreteria del concorso. L’orchestra può a buon diritto definirsi una fucina di nuovi talenti. Nelle sue fila hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzati sulla scena nazionale ed internazionale Stefano Bollani, Paolo Fresu, Pietro Tonolo, Luca Flores, Rosario Giuliani, Roberto Rossi, Marco Tamburini, Nico Gori, Alessandro Fabbri, Mauro Grossi e molti altri. Vanta inoltre moltissime collaborazioni con personaggi di primo piano del mondo del Jazz: Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Lee Konitz, Giorgio Gaslini, Giovanni Tommaso, Kenny Wheeler, David Liebman, Tom Harrell, Steve Swallow, Franco D’Andrea.

Riprende quest’anno anche il BargaJazz Contest, il concorso dedicato ai gruppi emergenti. Si tratta di un concorso specifico dedicato alle band da 3 a 7 elementi. I gruppi dovranno inviare una registrazione alla segreteria. I gruppi, selezionati da una giuria qualificata, saranno invitati al BargaJazz Festival per le finali. Negli ultimi anni il BargaJazz Contest ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero. Particolare attenzione va all’originalità dei progetti presentati. Nell’ambito del BargaJazz Contest ogni anno viene assegnato un premio al miglior gruppo emergente ed un premio speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores. (eccezionale pianista scomparso nel ’95, militante nell’orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni del Festival).

I bandi di concorso sono disponibili sul sito www.bargajazz.it

Info: www.bargajazz.it – www.barganews.com – info@nullbargajazz.it – Tel. 0583723860