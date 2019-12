Barga Jazz Club: gli appuntamenti con il Luca Bellotti Quartet e con Bacher

BARGA – Venerdì 6, dalle 21,30, un altro imperdibile concerto in esclusiva per i soci del Barga Jazz Club. Luca Bellotti, istrionico saxofonista viene affiancato da Daniele Aiello al pianoforte e da una ritmica ormai consolidata, quella di Luca Franchini e Franco Mariani.

Il Luca Bellotti Quartet sbarca con del buon jazz in via del Pretorio.

Sabato 7, invece, dalle 21,30 Alessandro Bacher (voce/chitarra) presenta “Intra”.

“Intra” è un disco obliquo dove rock, pop, psych, soul e songwriting si intersecano fra loro.

“Intra” significa “che si trova all’interno”. Questa parola è stata scelta da Alessandro Bacher, mentre stava leggendo “Walden” di D. Thoureau: “conosciamo pochissimi uomini, ma una quantità innumerevole di giacche e calzoni”. “Intra” vuole farvi vibrare, cantare, ricordare che siete il vostro spettacolo. “Intra” è un disco dove l’analogico si fonde con il digitale, dando vita a un suono che mescola il cosmico con il casalingo. I brani sono stati tutti registrati in casa, grazie all’aiuto di Alexandros Finizio (Technoir, Sound Activist).

“Intra” è stato anticipato dalla pubblicazione del video di “Balm Girl”.

Bacher, già membro dei The Chanfrughen (due dischi all’attivo: “Musiche Da Inseguimento”, 2014 – Maia Records; “Shah Mat”, 2016 – autoprodotto), nel 2016 inizia a collaborare con il Teatro Altrove di Genova con il cineconcerto Anemic Cinema, spettacolo in cui composizioni originali si fondono live ai cortometraggi in pellicola d’avanguardia. Nel corso del 2017 si trasferisce a San Francisco (USA) dove si dedica principalmente all’attività di busking. Nel 2018 forma il duo sperimentale Rolando/Bacher, progetto portato avanti insieme al contrabbassista Tommaso

Rolando (già membro dei Calomito e dell’Orchestra Bailam). Nel 2019 si focalizza sul suo progetto solista, Bacher. Il disco d’esordio si intitola “Intra”. Parallelamente a tutto questo, Alessandro Bacher svolge anche l’attività di insegnante di chitarra.