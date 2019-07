Bando Vetrina Scolastica: aperto fino al 5 agosto l’avviso pubblico rivolto alle Associazioni

CAPANNORI – Resterà aperto fino al prossimo 5 agosto l’avviso pubblico di partecipazione per la ‘Vetrina scolastica’ 2019-2020, con cui si vuole promuovere la selezione di specifiche progettualità rivolte all’implementazione di progetti didattico-formativi ai quali potranno aderire le varie scuole del territorio. Possono partecipare all’avviso associazioni di volontariato, associazioni generiche, Onlus, purché iscritte negli specifici Albi nazionali, regionali e comunali ed enti di promozione. Obiettivo della ‘Vetrina’ è dare maggiori opportunità di apprendimento e di conoscenza agli studenti degli istituti comprensivi del territorio valorizzando le competenze delle varie realtà associative locali.

Anche per il prossimo anno scolastico, per dare continuità al progetto, il tema della ‘Vetrina scolastica’ è “ Le Nuove Consapevolezze’- conoscenza del sé, consapevolezza delle proprie emozioni-. Tre gli ambiti in cui si declina il tema scelto : Benessere, emozioni ed ascolto del corpo; Arte, cultura e memoria; Ambiente e cittadinanza. I progetti dovranno essere inseriti in una delle seguenti categorie: progetti classici (che devono interessare tutti i 4 istituti comprensivi con minimo 1 classe per istituto) e progetti territoriali (che riguardano classi di uno specifico istituto comprensivo). I progetti selezionati andranno a costituire una graduatoria e riceveranno un contributo. Saranno poi le singole scuole a scegliere i progetti di proprio interesse.