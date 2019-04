Baluardo Santa Croce: sorpreso un cittadino con 3 pasticche di Ecstasy

LUCCA – Prosegue l’attività della Polizia Municipale per il contrasto al degrado all’interno della sortita del baluardo Santa Croce.

Nei giorni scorsi il Nucleo di sicurezza urbana ha infatti fermato un cittadino del Ghana che consumava alcool e che è stato trovato in possesso di tre pasticche di Ecstasy. Le pasticche sono state sequestrate e il giovane è stato sanzionato per detenzione di stupefacenti e perché beveva alcolici, il cui consumo è vietato nei parchi e nelle aree a verde pubblico, in base al nuovo regolamento di polizia urbana. Per lui è scattato anche il Daspo urbano, con l’ordine di allontanamento.

Il baluardo Santa Croce è oggetto di particolare attenzione da parte della Polizia municipale, anche a seguito di diverse segnalazioni fatte dai cittadini. Già nelle scorse settimane gli agenti del Nucleo di sicurezza urbana hanno sorpreso e sanzionato qui persone che consumavano droga.