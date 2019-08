Ball Fiction: il nuovo spettacolo di Marco Travaglio alla Versiliana per la Festa del Fatto Quotidiano 

MARINA DI PIETRASANTA – Prosegue con grande successo la decima edizione della Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana, promossa e organizzata da SEIF in collaborazione con Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta.

Sabato 31 agosto, alle 21.00 a conclusione della seconda giornata di dibattiti sarà in scena “Ball Fiction” spettacolo di impegno civile di e con Marco Travaglio in cui racconta dieci anni di balle, dieci anni di bufale lanciate dai giornali e rilanciate dei telegiornali e dai siti web per imporre alla gente il pensiero unico di una élite sempre più in crisi.

Nel decennale della nascita del Fatto Quotidiano, nato proprio per contrastare questo andazzo con un giornalismo libero da padroni e condizionamenti, Marco Travaglio torna sul palcoscenico con il suo nuovo spettacolo per raccontare le più moderne tecniche di manipolazione dell’informazione “mainstream”, sempre più omologata e appiattita, che si illude di combattere i “populismi”, ma in realtà li alimenta. Si ammanta dei sacri valori di verità, libertà e democrazia, mentre dà il colpo di grazia a quel poco di reputazione che il giornalismo aveva conservato.

Il direttore del Fatto, come sempre, usa il registro dell’ironia, del sarcasmo e della satira. Il suo nuovo spettacolo si snoda attraverso una classifica delle migliori patacche del decennio. E accompagna il racconto tragicomico con la proiezione sullo schermo di una raffica di titoli e di articoli di giornali, tg e siti, spiegando nel dettaglio come funziona la disinformazione modello 2019, come si avvelena l’opinione pubblica, perché i cittadini continuano a perdere fiducia nell’oggettività dei fatti e nel ruolo del giornalismo. Che rimane fondamentale per la democrazia. Ma è ormai una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai giornalisti.

Lo spettacolo è prodotto da SEIF- Società Editoriale il Fatto S.p.A.

Info e prevendita biglietti www.versilianafestival.it www.ticketone.it

Telefono: 0584 265757

Il programma completo della festa su: www.ilfattoquotidiano.it