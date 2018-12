Balestrieri e sbandieratori, successo per la Contrade San Paolino nel giorno dell’Immacolata

LUCCA – Grazie alle condizioni meteo molto favorevoli, l’ultima manifestazione del calendario di Contrade San Paolino, insieme agli Sbandieratori Città di Lucca, si è svolta con successo questo sabato dell’Immacolata. La giornata è iniziata al Campo Tiri della Repubblica di Lucca di prima mattina, con i tiri di prova dei balestrieri. In tarda mattinata, si sono svolte le prime due gare della giornata

La prima è stata la Gara delle Reclute, coinvolgendo i novelli balestrieri che hanno da poco concluso il corso di tiro promosso dall’associazione lo scorso autunno. Vincitore della contesa è stato Francesco Finelli con 29 punti, seguito da Diletta Demi, Lorenzo Vannucci, Simona Di Marco, Azzurra Ciccone, Manuel Bertini e Giacomo Bini, tutti con altrettanto ottimi tiri nonostante non avessero mai usato una balestra prima di questa stagione.

La seconda disputa è stata la Gara delle Paoline, ideata vista la crescente quota rosa all’interno delle fila dei balestrieri dell’associazione, con Azzurra Ciccone che ha ottenuto il primo posto con 30 punti, seguita a cortissima distanza da Simona Stefani, e poi da Simona Di Marco, Diletta Demi e Valentina Fatiguso.

Nel primo pomeriggio la competizione è entrata nel vivo con la gara individuale 2° Torneo Frecce e Bandiere di Natale, che dopo una serie di tre tiri per balestriere su bersaglio regolamentare LITAB, ha visto primeggiare Lorenzo Coppi, seguito dalla promettente recluta Simona di Marco e poi da Francesco Bianchini.

Terminate le competizioni, Contrade San Paolino si è data appuntamento in Piazzale Verdi con gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca, da dove è partito il corteggio storico per Via San Paolino fino a Piazza San Michele, gremita in questo giorno festivo di compere natalizie, dove le due associazioni di sono esibite in diversi giochi di bandiera e di tamburo.

Appuntamento al 2019 con il nuovo calendario eventi, che sarà pubblicato nei primissimi mesi del nuovo anno sul sito web dell’associazione (www.consanpaolino.org) e sulla pagina Facebook e Instagram dall’associazione.