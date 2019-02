Bagni di Lucca: giornata contro la violenza sulle donne

BAGNI DI LUCCA – Sabato 24 e domenica 25 novembre l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca arricchirà di contributi significativi la giornata contro la violenza sulle donne, nel solco già avviato sin dal suo insediamento.

Si parte sabato quando, in un incontro al teatro Accademico, saranno coinvolti gli studenti delle scuole medie. Un dibattito rivolto ai ragazzi, che saranno i cittadini di domani, per affrontare il tema della violenza di genere. Ci saranno Daniela Bertini dell’associazione Wanda Circus, Michela Innocenti e Maria Stella Adami per l’associazione “Non ti scordar di Te”, che si occupa della tutela e il supporto di donne vittime di violenza.

Domenica 25 novembre una delegazione del Comune, rappresentata dagli assessori Melani e Lenzarini e dal consigliere delegato Barsellotti, sarà presente all’inaugurazione di una panchina rossa voluta dagli abitanti in località Campiglia (Bagni di Lucca Villa) e poi a Gombereto, su invito dell’associazione paesana.

“La diffusione delle panchine come simbolo di questa grande battaglia di civiltà – commentano i tre amministratori – ha avuto molto successo sul nostro territorio, grazie alle iniziative promosse in tutta la Garfagnana e Mediavalle dall’associazione “Non ti scordar di Te”. Fin da quando ci siamo insediati – continua – non abbiamo mai smesso di diffondere il messaggio contro ogni forma di violenza, soprattutto quella più difficile che si annida tra le mura domestiche”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini intende proseguire la collaborazione con varie associazioni e in particolare con l’associazione “Non ti scordar di te” di Gallicano, che ogni giorno è vicino alle vittime e le aiuta a superare i momenti più difficili. “Continueremo a sostenere – concludono Melani, Lenzarini e Barsellotti – tutte le iniziative di sensibilizzazione sul tema che i cittadini ci proporranno, perché è nostro dovere dimostrare tutti insieme che possiamo essere cittadini informati e consapevoli”.