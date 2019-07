Bagni di Lucca: domani intervento con elicottero per E-Distribuzione

BAGNI DI LUCCA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 31 luglio, effettuerà un intervento con elicottero specializzato nel territorio comunale di Bagni di Lucca per concludere i lavori di restyling della linea elettrica di media tensione denominata “Fornoli 2”.

Le operazioni, che hanno richiesto un investimento di 350mila euro, rientrano nel “Progetto Resilienza” con cui E-Distribuzione sta dotando molte aree del territorio lucchese e della Toscana di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente.

L’azienda elettrica ha sostituito oltre 6 chilometri di linea elettrica aerea, per gran parte in terreno impervio e boschivo, con cavi elettrici isolati di ultima generazione di tipo “elicord” e ha rinnovato 36 sostegni, installando inoltre nelle cabine 3 nuovi sezionatori motorizzati telecomandati che consentiranno di ottimizzare la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. I benefici riguarderanno tutte le frazioni di Ponte a Serraglio, Bagni Caldi, Molino di Fronzola, Granaiola, Pieve di Monti di Villa, Monti di Villa, Riolo e Vetteglia e le località limitrofe.

Domani l’elicottero sorvolerà il territorio per portare due sostegni e i materiali via aerea, considerate le difficoltà legate alla morfologia del territorio che non rendono possibile il trasporto su strada. Interventi analoghi saranno effettuati da lunedì 5 agosto a giovedì 8 agosto. In nessuna circostanza si ricorrerà a interruzioni programmate del servizio, quindi non vi sarà alcun disagio per la clientela. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.