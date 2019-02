Azimut-Benetti, vertice in Regione sul futuro di Viareggio e Livorno

VIAREGGIO – La regione Toscana ha convocato per domani, mercoledì 20 febbraio, al palazzo della Provincia di Livorno l’unità di crisi sulla situazione di Azimut-Benetti. Da questo incontro, come UILM, ci aspettiamo che venga finalmente presentato il piano industriale che più volte abbiamo richiesto ai vertici aziendali delle due divisioni. Siamo a conoscenza che per quanto riguarda Benetti Viareggio è stato approvato per la divisione ‘CLASS’ il piano industriale per i prossimi tre anni, le cui prospettive sembrano importanti. Ora resta da capire se questo piano sarà supportato sia dagli investimenti necessari che dalle vendite.

Inoltre, dal vertice regionale sarà importante capire come l’azienda intenda riorganizzare la divisione ‘CUSTOM’ di Livorno perché è chiaro che le scelte che riguardano il cantiere labronico influenzano, e non poco, anche la strategie industriali di quello di Viareggio. Questo anche in considerazione delle ultime decisioni assunte che hanno visto lo spostamento della produzione di alcune barche in vetroresina dai cantieri di Viareggio a quelli di Livorno.

Ci auguriamo che quest’ultima decisione sia soltanto una scelta provvisoria e, come prevede l’accordo aziendale, per il futuro si torni a produrre nei cantieri di Viareggio tutti i modelli di imbarcazione in vetroresina, anche in considerazione dell’esperienza e dell’alta professionalità raggiunta dalle maestranze nel costruire questi modelli.

Viareggio non è solo Benetti. Infatti chiederemo all’incontro di avere informazioni che riguardano il piano industriale della Divisione Azimut di Viareggio per capire come, a seconda dei volumi di produzione e delle vendite, saranno occupati gli spazi nei cantieri di via del Porto e della periferia viareggina.