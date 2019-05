Azienda USL Toscana nord ovest: nominati i nuovi direttori della Qualità aziendale e dell’Urologia di Livorno

PISA – Grazie alla Regione Toscana che ha sbloccato tutti i primariati, adesso le pratiche per l’individuazione dei nuovi direttori di struttura complessa dell’Azienda USL Toscana nord ovest stanno procedendo più speditamente, con l’obiettivo di continuare a garantire servizi adeguati alle esigenze della cittadinanza.

In particolare sono stati nominati in questi giorni i direttori dell’unità operativa complessa aziendale di Sistema, qualità ed accreditamento e dell’unità operativa complessa di Urologia di Livorno.

Ivano Cerretini, 61 anni, nato a Cagli (PU) ma cresciuto a Ponte alla Piera, comune di Anghiari (AR), è il nuovo direttore della struttura Sistema qualità ed accreditamento. Viene dall’Azienda USL Toscana Centro dove già svolgeva il ruolo di responsabile della Qualità e sicurezza del paziente e Patient Safety Manager.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 all’Università degli Studi di Perugia, con specializzazione sempre a Perugia nel 1997, Cerretini ha lavorato fino al 1998 proprio nell’ambito dell’Università del capoluogo umbro, come ricercatore all’interno del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica. Nel 1998-1999 è stato dirigente medico di primo livello nella direzione medica di presidio della USL 3 di Pistoia. Dopo una parentesi (sempre come medico di primo livello) nell’ambito del Dipartimento della Prevenzione della ULSS 6 di Vicenza, è tornato alla USL 3 di Pistoia, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno del Direzione Medica di Presidio, nella UO Direzione Sanitaria dal 1999 al 2006, nella UO Assicurazione Qualità e Relazioni Pubbliche con incarico professionale di particolare rilevanza dal 2007 al 2010, come responsabile della sezione Accreditamento e Sicurezza del Paziente dal 2010 al 2014, come direttore di struttura complessa UO Accreditamento Qualità e Sicurezza del Paziente dal 2014 al 2016.

Con la USL 3 di Pistoia Cerretini è stato anche Patient Safety Manager aziendale (2006-2016), Clinical Risk Manager aziendale (2011-2016), componente del Comitato Gestione Sinistri (2010-2016) e referente aziendale Qualità e Accreditamento (2001-2016).

Dal 2016 ad oggi ha svolto il ruolo di direttore della struttura Qualità e sicurezza del paziente e, dal 2017, Patient Safety Manager.

Inoltre, dal 2013 al 2017 è stato membro del Gruppo regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario per l’accreditamento, mentre dal 2018 ad oggi è membro del Gruppo tecnico regionale di verifica per i requisiti di esercizio strutturali, impiantistici ed organizzativi.

Cerretini ha anche frequentato molti corsi di formazione avanzata e manageriale ed ha prodotto varie pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Maurizio De Maria, livornese di 57 anni, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, è il nuovo direttore dell’Urologia di Livorno.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pisa nel 1987, ha conseguito la specializzazione in Urologia tre anni dopo sempre a Pisa.

Dopo l’esperienza come assistente medico all’ospedale di Sampierdarena (Asl 3 Genova), dal mese di dicembre 1991 ha iniziato a lavorare nella struttura di Urologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, prima come assistente medico, poi come aiuto corresponsabile e poi come dirigente medico di primo livello a tempo pieno ed indeterminato.

All’interno del reparto di Urologia, De Maria si è occupato dal 2000 della chirurgia oncologica: open, endoscopica e dal 2008 robotica. Dal 1991 si è dedicato all’ecografia diagnostica ed interventistica come corresponsabile e poi dal 2010 come responsabile del servizio di ecografia diagnostica ed interventistica della UO di Urologia Universitaria; da evidenziare che questo servizio ha all’attivo una media di 300 biopsie prostatiche all’anno e quotidiane procedure di ecografia interventistica.

Negli ultimi 10 anni De Maria ha all’attivo circa 1800 interventi chirurgici (open, endoscopici e robotici).

Dal 2015 fino ad oggi è stato anche responsabile degli ambulatori specialistici e coordinatore delle attività interne di Urologia Universitaria. Dal 2010 al 2016 è stato titolare di incarico aziendale di altissima specializzazione in “Tecniche eco guidate mininvasive di accesso alle alte vie escretrici”. Dal 2017 è titolare di sezione professionalizzante in Ecografia e chirurgia mininvasiva.

Dal 1994 ad oggi ha inoltre ricoperto, senza interruzione, l’incarico di docente a contratto nella scuola di specializzazione di Urologia dell’Università di Pisa.

E’ membro delle più importanti società scientifiche nazionali ed internazionali di Urologia ed è stato autore di numerose pubblicazioni di settore.

Sempre per quanto riguarda i nuovi primari, nel corso di questo mese di maggio è previsto l’espletamento delle procedure per conferire altri tre incarichi di direzione di struttura complessa: Chirurgia di Cecina, Ortopedia di Lucca e Medicina di Piombino.

La direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest conferma così di ritenere la ricerca del personale una priorità assoluta, come dimostrano anche i recenti avvisi e delibere per l’acquisizione di nuovi operatori sia a tempo indeterminato che determinato. Questo nonostante non sia affatto semplice, in questo momento, reperire personale disponibile, in particolare per alcune professioni sanitarie e specialità mediche.