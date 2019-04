Azienda USL Toscana nord ovest eccellenza a livello nazionale: certificati molti settori che lavorano per il miglioramento continuo dei servizi

LUCCA – Prosegue sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest il percorso di miglioramento continuo della qualità, che permette di far crescere gli standard dei servizi erogati e di fornire risposte sempre più adeguate ai cittadini. Si è svolto qualche giorno fa nella sede direzionale di Via Cocchi l’incontro con l’ente terzo di certificazione “DNV-GL”, rappresentato da Matteo Lanzoni, che ha conferito ufficialmente i certificati di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001-2015 ai dipartimenti e servizi che hanno raggiunto questo significativo risultato. Lanzoni ha evidenziato, tra l’altro, che si tratta dell’unica Azienda sanitaria a livello nazionale in cui sono stati certificati anche i dipartimenti tecnico-amministrativi.

Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice generale Maria Letizia Casani che ha ringraziato i responsabili dei settori coinvolti e tutti i loro collaboratori, che hanno contribuito a questa importante attestazione, che deve però rappresentare un punto di partenza. La dottoressa Casani ha evidenziato che lavorare per il miglioramento continuo in sanità crea valori nel personale e aiuta ad accrescere il senso di appartenenza ed ha anche ricordato che dietro a questo “bollino” c’è tanta sostanza e soprattutto c’è l’impegno di molte persone. Nel corso dell’incontro è stato infatti sottolineato che è presente in Azienda un’ampia e qualificata rete di facilitatori della qualità: ben 1.300 professionisti, di cui si sta completando proprio in questi mesi la formazione.

Questi i settori che hanno ricevuto l’attestazione: dipartimento di patologia clinica, dipartimento di diagnostica per immagini, dipartimento di prevenzione, centro di conservazione cornee di Lucca, centri trasfusionali aziendali ed i dipartimenti tecnico-amministrativi (dipartimento staff della direzione generale, dipartimento servizi generali, dipartimento affari legali, dipartimento economico, dipartimento tecnico e patrimonio, dipartimento risorse umane e relazioni sindacali).

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha quindi individuato nella certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 uno strumento strategico per il raggiungimento di livelli di qualità appropriati rispetto ai requisiti richiesti dai processi di erogazione e produzione e nel contempo per accrescere la soddisfazione dei pazienti. L’approccio suggerito dai sistemi di gestione per la qualità incoraggia infatti le organizzazioni ad analizzare i requisiti dell’utente, a definire i processi che contribuiscono ad ottenere un servizio adeguato all’utente ed a tenere questi processi sotto controllo.

Sono questi i principi sui quali l’Azienda USL Toscana nord ovest ha fondato la propria mission investendo in tutti i suoi settori, compresi quelli tecnico-amministrativi, sulla qualità intesa come miglioramento continuo e come opportunità di crescita. Il nuovo approccio per processi e le nuove logiche hanno spinto l’Azienda a creare un modello di gestione della qualità fondato sull’autovalutazione interna ricorrendo all’introduzione del fondamentale strumento dell’auditing interno.

Tutto il personale coinvolto ha contribuito al miglioramento continuo in termini di efficacia, efficienza ed affidabilità dei processi operativi: la rete dei facilitatori qualità e sicurezza creata dall’Azienda sotto la regia di Pierluigi Vecchio ha reso possibile un’azione congiunta tra management, line e utenza nella definizione di processi che si sviluppano in una strategia condivisa unificando le dimensioni tecnico-professionale, manageriale, percepita e della sicurezza in un unico concetto integrato con la qualità.