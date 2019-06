Azienda Ospedaliero-Universitaria e Asl Toscana nord ovest insieme per la rete ictus

In ognuna delle sei edizioni, l’ultima delle quali si svolgerà nel mese di novembre 2019, è prevista l’introduzione e la moderazione da parte di Francesco Bellomo , responsabile rete ictus della Regione Toscana e responsabile scientifico dell’evento.

PISA– Un corso di area vasta in sei edizioni sull’applicazione ed il monitoraggio delle reti cliniche tempo dipendenti ed in particolare sull’ictus ischemico.

Dall’analisi della rete ictus emerge, tra l’altro, che a livello di area vasta sono in costante aumento i trattamenti di fibrinolisi effettuati e si riduce in maniera significativa la percentuale di decessi entro 30 giorni per ictus.

Come emerge dagli ultimi dati relativi al percorso ictus, le azioni realizzate all’interno dell’area vasta nord ovest – Azienda USL Toscana nord ovest insieme a Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana – hanno infatti portato ad un notevole miglioramento sia in termini quantitativi che in termini qualitativi degli indicatori di attività di processo e di esito.

Da evidenziare che, in caso di ictus, un intervento precoce può fare la differenza nel percorso diagnostico-terapeutico dell’ictus in fase acuta. Il fattore tempo è infatti determinante per la corretta gestione di una patologia che rappresenta la principale causa di disabilità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte nella popolazione.