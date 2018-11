Avviso Pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Comune di Forte dei Marmi. Domande entro martedì 18 dicembre

FORTE DEI MARMI – Il Comune di Forte dei Marmi informa che sono aperti i termini per presentare candidature finalizzate all’attivazione di un tirocinio formativo presso l’ufficio Servizio Speciale Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa Segreteria particolare, Staff. Assessori, in coerenza con quanto previsto dalla legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. Il tirocinio è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo laureati, avrà una durata di mesi 6 con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi e prevede una retribuzione di 500,00 euro mensili lordi.

I candidati devono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età pari o superiore ai 18 anni iscrizione al Centro per l’Impiego, non aver riportato alcuna condanna, non rientrare nei casi di divieto stabiliti dalla legge regionale toscana n. 32/2002 come modificata dalla legge regionale toscana n. 15/2018 ed aver conseguito il diploma di laurea triennale o il diploma di laurea magistrale da non più di 24 mesi. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

I tirocinanti saranno inseriti presso il Servizio Speciale Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa Segreteria particolare, Staff. Assessori e svolgeranno attività di collaborazione con i responsabili di detto ufficio sia per quanto riguarda gli aspetti della pianificazione delle attività, sia per quanto riguarda l’aspetto partecipativo e della comunicazione.

La domanda di partecipazione, indirizzata a Comune di Forte dei Marmi – P.zza Dante 1 – Forte dei Marmi, dovrà pervenire entro il giorno martedì 18 dicembre alle ore 12.00. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La consegna delle domande potrà avvenire anche tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo.comunefdm@nullpostacert.toscana.it richiedendo l’avviso di lettura alla domanda, a cui deve essere comunque allegato il documento di identità e il curriculum vitae. Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata.

Non saranno effettuate convocazioni individuali. Si comunica sin d’ora che il colloquio sarà effettuato il giorno giovedì 20 dicembre alle ore 10.00 presso il Comune di Forte dei Marmi sito in Piazza Dante n. 1, presso l’Ufficio del Segretario generale. Eventuali ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito dell’Ente www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” pagina “Bandi di concorso” ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Informazioni e modulistica presente sul sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” pagina “Bandi di concorso”.