AVIS conferma e rilancia il suo impegno nell’istituto comprensivo di Altopascio

ALTOPASCIO – L’Avis ha incontrato nei giorni scorsi il neo Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Altopascio per augurargli buon lavoro e fare il punto sui progetti legati alla solidarietà e alla donazione del sangue che coinvolgeranno la scuola anche per il nuovo anno.

Una delegazione formata da Nicola Calandriello Presidente di AVIS Altopascio, Cecilia Carmassi Presidente AVIS zonale Piana di Lucca e Valle del Serchio e Luciano Franchi per AVIS Toscana, ha incontrato questa settimana il nuovo Dirigente Dario Salti per illustrare l’attività che AVIS propone ogni anno alle scuole e invitarlo sabato 28 settembre al Festival della Salute a Montecatini per l’incontro intitolato “Donazione animata: un’esperienza formativa per le scuole” in cui sarà approfondito il progetto Cartoon School di Avis Toscana e che vedrà l’esperienza realizzata ad Altopascio negli ultimi due anni presentata come una delle buone pratiche proposte all’intero territorio toscano.

Durante l’incontro sono state illustrate altre iniziative dedicate anche ai più piccoli per promuovere la cultura della solidarietà sin dai primi anni di scuola, ma la condivisione di una valutazione molto positiva dell’esperienza del Cartoon School, delle competenze che riesce a mettere a disposizione della scuola e della creatività che sviluppa, ha confermato l’utilità di proseguire il progetto per il quale AVIS ha già avviato la ricerca dei necessari finanziamenti.

Nel ringraziare il Dirigente Salti per la disponibilità e collaborazione e augurando un buon anno scolastico a studenti, docenti e lavoratori, AVIS coglie l’occasione per ricordare che la donazione di sangue volontaria, gratuita e continuativa (ovvero costante nel tempo) è un fattore importante per garantire il diritto alla salute di tutti con una particolare attenzione ai malati cronici e a chi deve subire operazioni urgenti o programmate. Diventare donatori/trici è molto semplice per informazioni o programmare una donazione è sufficiente contattare AVIS ai numeri 3713620177 (Altopascio) o 342 3295832 (Lucca)