Autorità portuale regionale, approvato bilancio. Baccelli: “Importanti risorse per Viareggio”

VIAREGGIO – Approvato in Consiglio regionale il bilancio dell’Autorità portuale regionale, dopo il via libera nella commissione consiliare. Importanti le risorse per Viareggio: nell’ambito dei costi di produzione del bilancio 2019 612mila per spese di pubblica illuminazione e per le torri del faro darsena Viareggio, pulizie specchi d’acqua e rifiuti urbani, gestione movimentazione passerella pedonale, rilievi, manutenzione aree verdi, servizio antincendio, manutenzioni ordinare; all’interno del piano degli investimenti per il triennio 2019-2021 400mila euro per l’escavo dell’imboccatura del porto, 860mila per opere di completamento della banchina commerciale, 92mila per le manutenzioni portuali straordinarie e 1milione 800mila per riqualificazione delle aree demaniali.

“Investimenti significativi per il porto di Viareggio, che permetteranno un salto in avanti sia in termini di fruibilità che di sicurezza del porto. – ha spiegato in aula Stefano Baccelli, presidente commissione Infrastrutture e Trasporti – È realizzata e in fase di collaudo la banchina commerciale alla quale finalmente potranno attraccare navi da crociera e di piccolo cabotaggio. In generale prosegue il percorso di potenziamento di tutta quest’infrastruttura cruciale per la Versilia e la Toscana tutta. Nel complesso il bilancio dell’Autorità portuale regionale risulta in equilibrio e testimonia la volontà della regione di aver voluto investire importanti risorse sulla costa e più precisamente sulla riqualificazione e lo sviluppo dei nostri porti”.