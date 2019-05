Automobilismo a Lucca nel’900, un viaggio fotografico alla scoperta di aneddoti e storie

LUCCA – Una storia lunghissima, che ha attraversato tutto il Novecento, quella che lega Lucca all’automobile e all’automobilismo sportivo. A raccontarla ci pensa oggi il volume “Automobilismo a Lucca nel ‘900”, edito dalla Pacini Fazzi Editore, voluto dagli Amici dell’Archivio fotografico lucchese “Arnaldo Fazzi” e sostenuto dal Comune di Lucca e dall’Automobile Club di Lucca. Un progetto inedito, nato sulla spinta del successo che tre anni fa riscosse la mostra fotografica “Piloti&Motori”, promossa sempre dagli Amici dell’Archivio Afl, dal Comune di Lucca e dall’Archivio stesso e allestita per l’occasione al Mercato del Carmine.

Una storia che ha portato la città ad essere una delle prime espressioni dell’attuale Formula 1, grazie al suo spettacolare circuito cittadino e ai tanti piloti diventati dei veri e propri miti a livello internazionale. Una storia che mescola la passione personale allo sport, tanto forte da lasciare le proprie tracce ancora oggi, con le ricorrenti manifestazioni che attraversano l’intero territorio.

Il libro, da oggi disponibile in libreria, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio e dall’assessore alla cultura Stefano Ragghianti. Accanto a loro c’erano i rappresentanti dell’associazione Amici dell’archivio fotografico lucchese, Maria Pacini Fazzi e Lamberto Serafini, l’esperto fotografico, Stefano Bortoletto.

Un percorso unico composto dalle numerose fotografie recuperate dall’Archivio e grazie alla diretta donazione delle famiglie dei protagonisti dell’epoca, capaci di ripercorrere e far conoscere le vicende che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della tradizione motoristica e automobilistica che da sempre attraversa la città.

Il ‘900 verrà ricordato anche per essere stato il secolo dell’automobilismo e Lucca ne fu pienamente partecipe, memore dell’opera pionieristica di Barsanti e Matteucci. Nel libro si parla anche dell’amore per le auto di alcuni personaggi famosi, uno su tutti Giacomo Puccini (suo il primo fuoristrada costruito in Italia, realizzato da Vincenzo Lancia) e della storia dei garage di prestigio, come ad esempio l’O.M., che oltre alle auto sfornarono ottimi tecnici e grandi piloti – Balestrero, Fontana, Tadini, Terigi, Pagliai, Scaletta, Ricci, Zantonelli. E ancora l’organizzazione di un’importante gara automobilistica – la più importante per Lucca -, la Coppa Edda Ciano, che si è svolta per quattro edizioni, dal 1935 al 1939; oppure la “Firenze-Mare”, nel tratto Altopascio-Lucca, che era stata scelta per conquistare il record del chilometro lanciato. Proprio qui, nel giugno 1935, Tazio Nuvolari, alla guida dell’Alfa Romeo 16C Bimotore, riesce a stabilire due nuovi primati europei di velocità: percorrendo in 11 secondi e 50/100 il chilometro lanciato alla media di 321,420 km/h, e in 17 secondi e 98/100 il miglio lanciato con media di 323,125 km/h. Ma non solo, il volume racchiude infatti molto di più, una vera e propria kermesse di aneddoti e spigolature: dalle prime auto e dai primi problemi di circolazione al ricordo delle stazioni di servizio presenti in giro per il territorio e ai mezzi utilizzati per le varie attività stradali. Ne scaturisce un viaggio affascinante nella storia di Lucca: sulle quattro ruote e attraverso la lente esclusiva dell’obbiettivo fotografico.

Il volume è in distribuzione su tutto il territorio nazionale e sarà oggetto di ulteriori presentazioni e approfondimenti.