Auser Lucca: torna il corso ‘I mangiari della mi’ nonna’

LUCCA – Dopo il successo riscosso lo scorso anno tornano i cicli di incontri culinari chiamati “i mangiari della mi’ nonna” che si terranno ogni lunedì a partire dal 1 ottobre presso i locali delle cucine dell’Istituto Comprensivo Lucca 2 di San Concordio in Piazzale Aldo Moro, dalle 18.30 alle 21.30 a cui seguirà la cena con i piatti appena sfornati.

Il metodo usato dall’insegnante è l’esatto contrario di quello visto in alcuni programmi che riempiono i palinsesti: complicità al posto della competizione, serenità invece dell’ansia, sorrisi e aiuti preferiti ai rimproveri. Sono previsti un numero massimo di tredici iscritti per ogni turno e la quota associativa, comprensiva di tutto quanto necessario alla preparazione dei pasti compreso vino è di € 160,00 cui vanno aggiunti € 13,00 per l’eventuale tessera Auser 2018 per chi non fosse ancora socio.

Per informazioni ed iscrizioni si può telefonare al 328-0898888 a cui risponderà l’insegnante Letizia medesima.