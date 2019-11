Attivazione della rete di soccorsi nei giorni di allerta: precisazioni del Comune di Altopascio

ALTOPASCIO – Sulle presunte mancanze del Comune di Altopascio rispetto al sistema di Protezione Civile e all’attivazione dei soccorsi rispetto all’allerta meteo dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale precisa una serie di aspetti.

Il Comune ha ricevuto la telefonata in merito alla situazione della signora nella prima mattina e subito si è attivato per intervenire con la Polizia Municipale.

Il Comune ha attivo, da circa tre anni, per le segnalazioni dei cittadini, le richieste di aiuto o le problematiche di qualsiasi tipo, soprattutto nei giorni di allerta meteo, un numero di telefono sul quale è arrivata la telefonata in oggetto.

Durante i giorni di allerta meteo arancione sono state effettuate le telefonate a casa o sul cellulare dei cittadini altopascesi tramite il sistema di Alert System, introdotto da questa amministrazione: nelle telefonate è stato ripetuto più volte anche il numero della reperibilità del Comune di Altopascio, sempre acceso, che i cittadini possono contattare per qualsiasi necessità. Su questo numero, tra l’altro, quella stessa notte sono arrivate numerose telefonate, ma non quella della signora che ha poi contattato i Vigili del Fuoco. Il Comune, inoltre, da circa tre anni, ha sviluppato anche una comunicazione social specifica, sui profili istituzionali, proprio per segnalare e aggiornare la popolazione rispetto alle allerte meteo.

Come in ogni occasione di allerta meteo sono stati attivati e sono sempre attivi i servizi di Protezione Civile, la Polizia Municipale, gli operai comunali e gli stessi amministratori, che anche nei giorni scorsi hanno effettuato sopralluoghi sul territorio e si sono resi disponibili, come sempre, per intervenire su qualsiasi problema segnalato.

L’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Sara D’Ambrosio, è sempre intervenuta di fronte a qualsiasi segnalazione o emergenza, di giorno o di notte. Sostenere quindi che i cittadini siano stati lasciati soli è una dichiarazione falsa, tendenziosa e anche molto grave.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che il Comune di Altopascio ha adottato, dopo decenni di colpevole ritardo, il piano di Protezione Civile, prima assente.

Si ricorda, infine, che il numero sempre reperibile per i cittadini è: 339.3042131.