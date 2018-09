Atti di autoerotismo al passaggio di ragazzine alla sortite delle Mura: la polizia lo denuncia

LUCCA – Atti osceni in luogo pubblico? Il reato è servito con foglio di via e denuncia. Protagonista è un uomo di Pistoia che, ieri pomeriggio, attorno alle 18, è stato sorpreso nei pressi della sortita di San Colombano mentre praticava atti di autoerotismo. I passanti hanno allertato la centrale operativa del 113 e immediatamente sul posto si è portata una volante.

Gli agenti hanno subito individuato l’uomo che, quando è stato sorpreso dalla polizia si stava abbassando i pantaloni e compiva gesti osceni al passaggio di due ragazzine giovanissime.

Per contro, come hanno visto i poliziotti, quando arrivavano dei passanti di sesso maschile, si ricomponeva.

La polizia è subito intervenuta e lo ha bloccato: portato in questura, negli uffici di viale Cavour gli agenti delle Volanti hanno scoperto che i suoi pantaloni erano trattenuti solo da un elastico e, in questo modo, era facile per lui abbassarli e risistemarsi.

La polizia ha scoperto che l’uomo aveva già dei precedenti anche specifici e, per questa ragione, è stato fatto segno del provvedimento di foglio di via obbligatorio per tre anni, durante i quali, quindi, non potrà mettere più piede sul territorio comunale lucchese.